Maintenant – Compagnie Demain Il fera jour Le Confluent, 9 avril 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Jeudi 9 avril 2015, 20h30 Sur place de 8 à 12 €

Dire “non”, c’est beau, c’est courageux§ on se sent plus intelligent, presque héroïque!

Oui mais après? Comment s’inventer un destin quand on n’a pas renoncé à être le héros de sa propre vie?

Vincent Clergironnet, fort de son succès au festival Off d’Avignon, poursuit sa quête: et si on tentait d’être heureux… Maintenant !

Derrière un miroir sans tain, Vincent glisse d’un costume à l’autre et réalise une série de portraits drôles et émouvants de héros ordinaires qui tentent de trouver une marge de manœuvre pour changer le cours de leur vie.

Avec un texte profond, une émotion juste et un jeu d’acteur rare, ce spectacle se veut être un hommage à tous ceux qui n’ont pas renoncé à être heureux.

Maintenant! nous offre une belle et pertinente réflexion sur nos chemins de vie et nous invite à croire au bonheur! Un instant théâtral empli d’espoir, de poésie et d’humanisme.

Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

jeudi 9 avril 2015 – 20h30 à 22h00