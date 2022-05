LA PARTIE CONTINUE-COMPAGNIE DU PUIT QUI PARLE Le Confluent Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

LA PARTIE CONTINUE-COMPAGNIE DU PUIT QUI PARLE Le Confluent, 22 mars 2016 20:30, Montfort-sur-Meu. Mardi 22 mars 2016, 20h30 Sur place La compagnie du Puit qui Parle nous fait voyager en Amérique Latine. Quarante ans ont passé depuis le coup d’état chilien, pour autant les cicatrices de ce pays sont encore bien visibles. Le Colonel Ortiz, sa magnifique femme Laetizia et leur fille Angelina, respirent le bonheur. Mais l’équilibre parfait de cette famille pourrait chavirer à l’arrivé de deux nouveaux personnages. Les Ortiz sont rattrapés par leur passé et « La Partie Continue ». Au-delà de la mécanique tragique qui dévoile la vraie nature de chaque personnage, cette pièce mystérieuse est une réflexion sur l’identité du monde où la violence, l’argent, la manipulation, sont érigés en étendard d’une vie réussie. 20h30 – Le Confluent – Tarif C

