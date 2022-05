L OEUF, LA POULE, OU NICOLE ? Le Confluent Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

L OEUF, LA POULE, OU NICOLE ? Le Confluent, 30 avril 2016 20:30, Montfort-sur-Meu. Samedi 30 avril 2016, 20h30 Sur place Ce spectacle, elle le couvait depuis des années. Comment expliquer sinon que Nicole Ferroni, ancienne enseignante en biologie, ait eu la bonne idée de jeter la craie au profit de la scène ? Résultat de cette évasion audacieuse : un spectacle sorti de sa nouvelle coquille « L’œuf, la poule ou Nicole ? ». Pur produit d’humour, elle jette son regard sur la société en général et offre un one-woman-show et pose d’entrée de jeu, la question fondamentale : « Qui, de l’œuf ou de la poule a précédé ? ». Question de fond sur un débit décoiffant. De cette nichée surgissent des personnages inattendus : de l’odieuse bourgeoise à l’ingénue gamine qui rêve de transformer son frère en nuggets, du rappeur engagé prenant fait et cause pour le lapin de Chantal Goya contre le chasseur… Révélée sur « France inter », « On ne demande qu’à en rire », « ONDAR Show », Nicole Ferroni nous concocte là une omelette rissolée à sa façon, une pure réussite ! 20h30 – Le Confluent – Tarif A

Samedi 30 avril – Durée 1h20 Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 30 avril 2016 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Le Confluent Adresse La Cotelais Ville Montfort-sur-Meu lieuville Le Confluent Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Le Confluent Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-sur-meu/

L OEUF, LA POULE, OU NICOLE ? Le Confluent 2016-04-30 was last modified: by L OEUF, LA POULE, OU NICOLE ? Le Confluent Le Confluent 30 avril 2016 20:30 Le Confluent Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine