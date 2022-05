Jean-Jacques Vanier Le Confluent, 5 février 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Jeudi 5 février 2015, 20h30 Sur place de 12 à 18 €

Ancien complice de Laurent Ruquier, Jean-Jacques Vanier est un poète de la scène, un fin mécanicien de l’efficacité comique

Il fait naître nos rires avec rien ou presque. Entre Festin et Best of, toujours avec la complicité de François Rollin, Jean-Jacques Vanier concocte dans son nouveau Festof, un florilège jubilatoire tiré de ses quatre premiers spectacles.

Loin de tout cynisme et vulgarité, Jean-Jacques Vanier nous enchante avec son humour à la fois décalé et funambule. Ses one-man shows sont des ilots drolatiques qui vacillent toujours entre imaginaire et réalité. « Mon journal intime », « L’envol du Pingouin », « A part ça la vie est belle » ou « Elles », qui lui ont valu plusieurs nominations aux Molières, sont devenus avec le temps des petits spectacles fétiches que l’on retrouve en concentré dans ce best of savoureux.

Les fans vont voir et revoir ce drôle d’oiseau qui semble toujours tombé du nid.

« Si vous avez soif d’un cocktail théâtral à vous décrocher la mâchoire, venez déguster celui que vous a concocté l’irrésistible Vanier. Cette cuvée spéciale risque bien de vous monter à la tête tant sa teneur en talent est concentré. À rire sans modération… » Paris Match

Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

jeudi 5 février 2015 – 20h30 à 22h00