BARCELLA Le Confluent, 22 janvier 2016 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 22 janvier 2016, 20h30 Sur place Avec son genre musical inclassable, Barcella est un drôle d’oiseau, un artiste des plus inventifs de sa génération. Dans son nouvel album, il déploie tous ses talents et ils sont nombreux ! Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines entre slam et hip hop, et de l’imposant patrimoine de la chanson française, il écrit des chansons semées d’inventions sémantiques, de confessions douces-amères et de clins d’œil taquins. Cet amoureux des mots maîtrise les allers retours entre humour, autodérision et émotions. Homme de scène accompli, il bouleverse son public avec une désarmante facilité, le bringuebalant entre rire et larmes. Ce qui est sûr, c’est que Barcella semble prendre un malin plaisir à explorer les courants musicaux, sans se soucier des convenances et des modes passagères… Un oiseau que l’on n’est pas prêt de mettre en cage, mais qui est prêt à nous faire virevolter dans les airs ! 20h30 – Le Confluent – Tarif B

Vendredi 22 janvier – Durée 2h30 Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 22 janvier 2016 – 20h30 à 23h00

