Azote et Fertilisants – Compagnie La Mort est dans la boîte Le Confluent, 29 janvier 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Jeudi 29 janvier 2015, 20h30 Sur place de 8 à 12 €

Le 21 septembre 2001, l’usine AZF de Toulouse explose…

Azote et fertilisants est une pièce qui parle de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse du 21 septembre 2001 par le biais de l’intimité. Dans Azote et fertilisants, on se demande si on se remet d’une catastrophe, on se raconte des histoires pour continuer à vivre. Ce spectacle, entre réalité et fiction, se veut lumineux, éclairé et éclairant. Cette création est une façon de décrypter cet événement extraordinaire de notre monde contemporain, de façon poétique et sensible autour de quatre corps, trois interprètes et un contrebassiste. L’essentiel c’est que ce spectacle pose des questions de manière perméable sur la vision du monde que chacun a et donc sur la vision de sa propre vie.

« Je veux faire s’entrecroiser l’explosion de l’usine AZF, avec nos blasts intimes, nos chagrins d’amours, nos séparations, nos pertes… La catastrophe AZF a fait naître le conflit, juridique, politique… Elle a fait naître le conflit dans mon intimité, j’avais 17 ans et j’ai compris que le monde pouvait s’effondrer. Il y aura donc dans ce spectacle des choses que j’ai envie de sauver, la mémoire. » Laure Fonvieille, metteur en scène.

Création en partenariat avec La Paillette et le Théâtre National de Bretagne

Le Confluent La Cotelais 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

jeudi 29 janvier 2015 – 20h30 à 22h00