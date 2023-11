Le Malade Imaginaire Collectif Citron LE CONFLUENT, 18 janvier 2024, MONTFORT SUR MEU.

Le Malade Imaginaire Collectif Citron LE CONFLUENT. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:30 (2024-01-18 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

Parce qu’on peut tomber brusquement amoureux ou malade, parce qu’on peut tomber aisément dans les mailles d’une pensée fallacieuse, trompeuse, dictée par les soi-disant savants, parce que le malade n’est pas toujours celui qu’on croit… Argan, veuf, a épousé Béline, qui simule des soins attentionnés, mais n’attend en réalité que la mort de son mari pour hériter. Angélique, sa fille aînée, aime Cléante, ce qui contrarie Argan, qui préfèrerait la voir épouser Thomas Diafoirus, lui-même médecin pour satisfaire ses intérêts personnels. Pour les tirer d’affaires, Toinette va imaginer des stratagèmes afin de rendre possible leur union et de faire triompher l’amour sincère. Le Collectif Citron presse l’œuvre de Molière et en extrait l’émancipation d’une jeunesse qui a le courage de s’affranchir d’une autorité paternelle égocentrique. Il nous invite ici à prendre Molière sous le bras et aller siroter avec lui une Corona à l’ombre d’un tilleul ou dans un hall de gare sur « Dreams are my reality » de Richard Sanderson. Collectif Citron

LE CONFLUENT MONTFORT SUR MEU La Côtelais Ille-et-Vilaine

