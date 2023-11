Nicolas Petissoff – Parpaing – Tournée LE CONFLUENT, 14 décembre 2023, MONTFORT SUR MEU.

Nicolas Petissoff – Parpaing – Tournée LE CONFLUENT. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

À qui les secrets de famille font-ils du bien ? Faut-il savoir d’où l’on vient pour savoir qui l’on est ? Des questions que Nicolas Petisoff pose dans son premier texte, Parpaing. Il y raconte son parcours, l’histoire d’un gamin qui va grandir dans une zone industrielle construite en parpaings, ce matériau insensible et lourd ; d’un adulte cabossé par les parpaings qu’il s’est pris dans la figure tout au long de sa jeune vie ; d’un homme qui monte solidement les murs de sa vie, parpaing après parpaing. À dix ans, il apprend par hasard qu’il est adopté. À 30 ans sa famille biologique le retrouve et souhaite le rencontrer. Dans l’entre-deux, il se construit et nous le raconte avec une humilité rayonnante. On traverse avec lui chaque étape au point de ne plus vouloir le quitter. Nicolas, nous offre ici une pièce façonnée d’émotions, bouleversante, un hymne à la tolérance, entraînant le public avec lui sur le chemin de la résilience, de l’acceptation de soi et du bonheur à vivre. Nicolas Petisoff

Votre billet est ici

LE CONFLUENT MONTFORT SUR MEU La Côtelais Ille-et-Vilaine

15.8

EUR15.8.

