Montfort Blues Festival 2023 LE CONFLUENT, 17 novembre 2023, MONTFORT SUR MEU.

Montfort Blues Festival 2023 LE CONFLUENT. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

Pour cette nouvelle édition du Festival de Blues, six concerts sont au programme de deux soirées pour danser et chanter au rythme du blues. Pour démarrer le week-end, retrouvez le vainqueur du Tremplin de l’Erdre 2023 ! T-Bear & the dukes sont les ambassadeurs du blues d’Arvika depuis 2004, composant et interprétant le r&b et le blues comme s’il n’y avait pas de lendemain. Diffusés de Tokyo à Tombouctou, avec deux albums studio à ce jour, T-Bear et ses chiens de l’enfer ont gagné le respect de la communauté blues mondiale. T-Bear rayonne de passion et d’honnêteté, dans la ferme conviction que le blues est là pour rester. Vicious Steel (Cyril Maguy) est un amoureux de Blues, depuis plusieurs années, il propose un univers musical riche qui ne demande qu’à être découvert. C’est un artiste pas comme les autres qui parcourt les scènes depuis de nombreuses années. Cyril Maguy a le talent de nous emmener sur les longues routes sinueuses américaines à l’aide de sa voix. T Bear & the Dukes, Vicious Steel

LE CONFLUENT MONTFORT SUR MEU La Côtelais Ille-et-Vilaine

