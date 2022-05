UN DUO POUR UN CONCERT DESSINE L’Avant-scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

UN DUO POUR UN CONCERT DESSINE L’Avant-scène, 19 septembre 2015 20:30, Montfort-sur-Meu. Samedi 19 septembre 2015, 20h30 Sur place Pour cette nouvelle édition, le service culture de Montfort-sur-Meu et le festival Pré en bulles s’associent autour d’un spectacle intitulé « Mots dessinés ». Pour l’occasion, Marlu et Briac se retrouvent sur scène pour un concert entremêlé de musique et d’illustrations. Briac, dessina-teur de BD, accompagne de son coup de crayon expressionniste les chansons à textes de Bob Marlu. Les dessins proches de la peinture et les paroles libertaires se retrouvent liés par les couleurs et le son. Tendez l’oreille, ouvrez grand les yeux et laissez-vous porter par le rythme roots de la musique ! 20h30 – L’Avant-scène – Tarif C

Samedi 20 septembre – Durée 1h20 © Briac L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2015 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L'Avant-scène Adresse 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France Ville Montfort-sur-Meu lieuville L'Avant-scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

UN DUO POUR UN CONCERT DESSINE L’Avant-scène 2015-09-19 was last modified: by UN DUO POUR UN CONCERT DESSINE L’Avant-scène L'Avant-scène 19 septembre 2015 20:30 L'Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine