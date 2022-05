Nox – L’Anneau Théâtre L’Avant-scène, 11 février 2015 15:00, Montfort-sur-Meu.

Mercredi 11 février 2015, 15h00 Sur place de 5 à 8 €

théâtre sans parole à partir de 4 ans

« Ce soir-là, tu n’as qu’une seule envie : aller au lit et dormir… mais rien à faire, ça ne marche pas ! »

Un spectacle sans paroles où images et gestuelle se conjuguent avec une malicieuse tendresse pour évoquer ce moment si délicat du coucher.

Nox évoque le monde de la nuit et des rêves, aborde nos petites et grandes peurs, et les stratagèmes absurdes qu’on invente parfois pour les amadouer. Lorsque le jour fait place à la nuit et que petit ou grand, on se retrouve seul face à soi-même et somme toute, bien vulnérable, surviennent parfois d’étranges phénomènes. Poésie étrange d’un univers, où le corps se dérobe, se démultiplie, où les objets s’inventent une vie.

Tendre et visuel, magique et surréaliste, Nox se savoure comme un tableau vivant où se succèdent illusions et surprises. Petits et grands rêveurs, tenez-vous prêts pour une traversée drôle et onirique!

« [..] Notre curiosité s’attise et on hésite soudain à cligner des yeux de crainte de rater la moindre seconde. […] Le spectacle hypnotise à coup sûr, sans abuser de la technique mais en créant un univers lunaire. » Le Soir

L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

mercredi 11 février 2015 – 15h00 à 16h00