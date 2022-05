LE MEDECIN MALGRE LUI-COMPAGNIE STACCATO ET LE THEATRE BERLOUL L’Avant-scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

LE MEDECIN MALGRE LUI-COMPAGNIE STACCATO ET LE THEATRE BERLOUL L’Avant-scène, 21 avril 2016 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 21 avril 2016, 20h30 Sur place Retrouvez la magie d’un classique dans une pièce pleine de sensibilité, de sens critique et de jeux de paroles. Une nouvelle version du « Le Médecin malgré lui » à voir absolument ! Sganarelle est un bûcheron, ivrogne et facétieux, mais qui parfois a la main lourde sur sa femme, Martine. La vengeance de celle-ci sera de le faire passer pour un médecin qui fait des miracles… pourvu qu’on lui administre une bonne raclée. Tout naïf, Sganarelle se prête au jeu. S’enchaine alors une succession de situations aussi burlesque d’attendrissante que le public appréciera tout au long de cette représentation. 20h30 – L’Avant-scène – Tarif C

Jeudi 21 avril – Durée 1h15 L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 21 avril 2016 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00

