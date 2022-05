L’Avare – Compagnie Vol Plané L’Avant-scène, 19 mars 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Après le succès du Malade Imaginaire, accueilli à Montfort en 2013, le quatuor de la cie Vol Plané revient avec L’Avare, une adaptation décoiffante et ludique de la pièce de Molière.

Harpagon, vieil avare tyrannique, se montre prêt à contrarier les projets amoureux de ses enfants pour garder sa bourse fermée. Dans un joyeux conflit de génération, sa pingrerie surpasse l’entendement et fait chavirer les desseins langoureux de sa maisonnée. Quiproquos familiaux et rebondissements domestiques s’enchaînent dans un jeu de dupes entre nobles et valets, parents, enfants et soupirants. Les tensions montent, tandis que les masques tombent, les identités et les amours cachés se dévoilent.

Dans un décor simplissime, la compagnie Vol Plané se joue de la convention et bouscule le texte, sans le trahir, avec énergie et naturel. Jouant sur la proximité avec le public, les comédiens jouent avec les spectateurs, les rendant ainsi complices et acteurs du spectacle.

Conduit tambour battant et porté par le talent des interprètes, L’Avare laisse entendre la beauté de la langue de Molière en y insérant des problématiques actuelles sur l’argent et ses tabous…

La pièce en sort dépoussiérée, ramenée à l’essentiel et d’un réalisme grinçant.

