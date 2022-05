LA BOITE A GANTSLA TOUTE PETITE COMPAGNIE L’Avant-scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

LA BOITE A GANTSLA TOUTE PETITE COMPAGNIE L’Avant-scène, 26 octobre 2015 11:00, Montfort-sur-Meu. Lundi 26 octobre 2015, 11h00, 15h00 Sur place Mélangez rêve et magie et laissez-vous bercer en poésie par l’histoire de la « Boite à gants ». Solitaire et abandonnée, la chaussette a un autre rival : le gant ! C’est pour cela que M. Paul et M. Michel se sont lancés dans la récupération tous les gants abandonnés, oubliés, usés. Dans leur boîte-atelier, ils s’activent et redonnent vie aux gants, qui deviennent, l’histoire d’un jour, les héros d’un spectacle complètement loufoque… Dans cette « Boîte à gants », l’imaginaire est roi et l’humour fou, le tout interprété avec brio par Clément Paré et Grégory Truchet. A découvrir en famille, absolument ! 11h et 15h – L’Avant-scène – Tarif jeune public

Lundi 26 octobre – Durée 40 mn © la boîte à gants L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine lundi 26 octobre 2015 – 11h00 à 12h00

lundi 26 octobre 2015 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 11:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L'Avant-scène Adresse 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France Ville Montfort-sur-Meu lieuville L'Avant-scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

