François Audrain / Girafe Songs L’Avant-scène, 6 mars 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Double plateau chansons françaises

Entre chanson intimiste et mélodies électro teintées de sonorités acoustiques, l’univers poétique de François Audrain témoigne d’un style bien personnel. Après « Détachée » sorti en 2001, les « Chambres Lointaines » en 2005 et « Les Soirs d’Été » en 2009, il délaisse désormais l’électronique pour un univers plus feutré qui affirme sa voix et multiplie les instruments.

Dans son nouvel album « Les Retours de l’école », les textes sensibles et empreints d’une écriture quasi cinématographique évoquent un voyage nostalgique à travers les souvenirs de l’enfance. Moment de liberté propice à la détente et à l’amitié, le retour de l’école a donné à François Audrain l’idée d’une chanson puis d’un projet international.

Son spectacle « Les Retours de l’école » enrichi de titres inédits réunit ses deux activités d’artiste et d’enseignant où se mêlent chansons acoustiques et projections de films super8. Un carnet de voyages qui donne à voir et à entendre !…

L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

