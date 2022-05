FESTIVAL DE BLUES- AWEK-FRENCH BLUES EXPLOSION-THE SUBWAY COWBOYS L’Avant-scène, 21 novembre 2015 19:00, Montfort-sur-Meu.

Samedi 21 novembre 2015, 19h00

Pour cette nouvelle soirée Blues, 4 groupes seront accueillis à L’Avant-scène.

Parmi eux : le groupe Awek. C’est en 1995 et à Toulouse que le trio s’est formé. Aujourd’hui, grâce aux 8 albums et à plus de 1500 concerts, des récompenses partout en France et aux USA, le groupe Awek s’est imposé sur la scène française du Blues ! A l’occasion de son 20ème anniversaire, Awek nous présente son nouvel album “Messin with the Blues”.

Pour cette édition, les French Blues Explosion et The Subway Cowboys nous feront aussi le plaisir d’être sur scène. Les FBE ont su imposer ce feeling authentique, rempli d’énergie, de sincérité d’un blues fougueux et s’affirmer comme des artistes majeurs de la scène blues Européenne ! Subways Cowboys vont vous embarquer pour une virée dans les bars honky tonk du Vieux Sud des 40’s et 50’s. Et bien sûr, le lauréat du tremplin blues du festival de l’Erdre complétera cette programmation.

L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

samedi 21 novembre 2015 – 19h00 à 00h00