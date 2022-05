ENSEMBLE-COMPAGNIE JUPON L’Avant-scène, 4 mars 2016 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 4 mars 2016, 20h30 Sur place Jérôme et Julien, ne semblent pas soumis aux mêmes lois gravitationnelles que nous. Un duo de cirque, où la difficulté d’être ensemble est dépassée par l’impossibilité d’être sans l’autre. C’est sur une piste de bois ronde surmontée d’une armature métallique qu’ils multiplient jeux d’adresses et acrobaties… Détenus là, serrés, s’aidant, jouant à tuer le temps, ils tournent en rond autour d’un mât, leur trait d’union. Comme des enfants, des frères, des amants ou des adultes, ils cherchent l’équilibre du mot « Ensemble ». Ils parviennent à enchanter petits et grands dans leur périple grâce à ce combat où se mêle complicité, danse, rivalité, humour, et acrobatie. Frissons et émerveillement garantis. 20h30 – L’Avant-scène – Tarif C

Vendredi 4 mars – Durée : 1h L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 4 mars 2016 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L'Avant-scène Adresse 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France Ville Montfort-sur-Meu lieuville L'Avant-scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

ENSEMBLE-COMPAGNIE JUPON L’Avant-scène 2016-03-04 was last modified: by ENSEMBLE-COMPAGNIE JUPON L’Avant-scène L'Avant-scène 4 mars 2016 20:30 L'Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine