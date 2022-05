Electromonde L’Avant-scène, 29 avril 2015 15:00, Montfort-sur-Meu.

Mercredi 29 avril 2015, 15h00 Sur place de 5 à 8 €

Un concert super branché

Mosai a d’abord e te une rock star, Vincent e tait son orchestre (Wild Billy Boy Mosai – 2005).

Puis il a e te un super he ros, Vincent e tait son stagiaire (Super Mosai et pas mal Vincent – 2010).

Mosai voulait être au-dessus du lot quotidien, loin d’une vie « normale », ennuyeuse. Plus grand, plus fort, plus libre. Vincent, son fidèle et seul compagnon, le secondait à chaque fois.

Aujourd’hui, Mosai et Vincent ont quitte le monde des he ros. Ils vivent dans l’e lectro monde, un monde e lectrique peuple de personnages surre alistes.

L’E lectro monde est le monde de l’hyper-connexion. Les habitants sont relie s en permanence aux prises de courant. L’e lectricite y est la matière incontournable. Pre sente partout. Au coeur de tout. Les mots sont e lectriques. Il faut se brancher les uns aux autres pour communiquer.

Les danses sont e lectriques. Les musiques sont e lectriques. Les chants sont e lectriques. Les costumes sont e lectriques.

Diverses cre atures peuplent l’e lectro monde. Les chansons racontent leurs histoires.

L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

mercredi 29 avril 2015 – 15h00 à 16h00