CHAMAMEMUSETTE L’Avant-scène, 2 octobre 2015 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 2 octobre 2015, 20h30 Sur place Festival du Grand Soufflet. Chamamémusette incarne la rencontre entre deux accordéonistes renommés et amis de toujours : l’Argentin Raùl Barboza et le Français Francis Varis. Autour de leur source d’inspiration respective, chamamé et musette, ils se rencontrent à nouveau, accompagnés par le percussionniste Zé Luis Nascimento dont le rythme endiablé des percussions vient s’ajouter aux deux accordéons mélodieux pour former une symphonie exotique. Chamamémusette, c’est tout le soleil du Brésil réuni dans un nouvel album musical haut en gourmandise !

Une rencontre de talents agrémenté d’une touche de générosité ! 1ère partie par les élèves de l’Ecole de musique du Pays de Brocéliande 20h30 – L’Avant-scène – Tarif C

Vendredi 2 octobre – Durée 2h15

©Droits réservés L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 2 octobre 2015 – 20h30 à 23h00

Détails Heure : 20:30 - 23:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L'Avant-scène Adresse 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France Ville Montfort-sur-Meu lieuville L'Avant-scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

CHAMAMEMUSETTE L’Avant-scène 2015-10-02 was last modified: by CHAMAMEMUSETTE L’Avant-scène L'Avant-scène 2 octobre 2015 20:30 L'Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine