4 saisons en 3 actes – Abéla Popite L’Avant-scène, 27 mars 2015 20:30, Montfort-sur-Meu.

Vendredi 27 mars 2015, 20h30 Sur place de 8 à 12 €

Une clown monte sur scène

« Abe la Popite est une «ravie», considérée comme une idiote. Les bosses qu’elle porte à ses épaules donnent à voir sa difficulté à être dans ce monde. Elle vit une tragédie mais nous promet l’émerveillement. Le spectacle a lieu parce qu’elle a décidé d’aller à la rencontre du public avant qu’il ne soit trop tard. Elle déplace nos lignes de pensées bien-pensantes et malveillantes. Elle nous surprend par ses colères légitimes, ses débordements volcaniques et son extrême innocence, et l’on se fait humain à l’entendre. Belle et terrifiante, à la fois ogresse et enfant, elle a la puissance de ses rêves et fait s’envoler les murs du Théâtre ». Martine Dupe

« Quatre saisons en trois actes » part de cet argument: Abéla Popite, ancienne ouvrière dans les usines de compote, s’est autoprogrammée au théâtre. Guidée, et parfois désorientée, par son « ÇA », voix intérieure exigeante et impatiente, Abéla va vivre ses premiers pas sur scène.

L’Avant-scène 2 Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu, France 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

