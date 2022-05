A l’abbatoir Lagirafe Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

A l’abbatoir Lagirafe, 20 mars 2018 20:30, Montfort-sur-Meu. Mardi 20 mars 2018, 20h30 Sur place gratuit billetterie@montfort-sur-meu.fr, 0299090017, http://www.montfort-sur-meu.fr Stéphane Geoffroy Stéphane Geoffroy est ouvrier à la SVA, à Liffré, il écrit. Il a 47 ans, il raconte son parcours et sa vie au travail depuis 27 ans comme ouvrier à l’abattoir, cet univers tabou aux conditions impressionnantes, il ouvre la boite noire des petites mains qui concourent à notre alimentation carnée. Son témoignage est tendre et dur, il nous parle des corps au travail, des états d’âme, de la camaraderie, des machines et des bêtes à l’usine. Sa venue sera accompagnée de lectures par des comédiennes de la compagnie Quidam. Lagirafe place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine mardi 20 mars 2018 – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d'évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu

