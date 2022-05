Super Héros L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Super Héros L’ Avant-Scène, 26 avril 2018 15:00, Montfort-sur-Meu. Jeudi 26 avril 2018, 15h00 Sur place Tarif jeune public 7 € billetterie@montfort-sur-meu.fr, 0299090017, http://www.montfort-sur-meu.fr El Perro Azul Teatro Nous sommes tous quelque part des super-héros… Un jeune rêveur, qui vit avec sa grand-mère, reçoit la visite d’un électricien, qui leur coupe la distribution d’énergie pour non-paiement. Cet événement donne lieu à une merveilleuse aventure, dans laquelle le jeune lutte pour récupérer la lumière. L’électricien nous apparaît comme un scélérat capable d’enlever sa grand- mère et de dérober la lumière de la planète. Le garçon acquiert des pouvoirs grâce à la pierre de lumière, que sa grand-mère avait cachée pour lui. Les lumières de la rue attirent une sensuelle danseuse, qui remettra aussi au jeune un élément de pouvoir, qui lui permettra de vaincre le méchant dans un dernier combat, de sauver sa grand-mère et de retourner à la réalité du foyer, et… finalement de se réveiller. Distribution Acteur marionnettiste Fernando Moreno Direction artistique Jorge Padín Marionnettes et masques Carlos Pérez Musique originale Borja Ramos Voix off Ximun Fuchs Conception des costumes Martín Nalda Concept éclairage Juan Berzal Scénographie Juanjo Bañuelos L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 26 avril 2018 – 15h00 à 16h00

Détails Heure : 15:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu Age minimum 6 Age maximum 119 lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Super Héros L’ Avant-Scène 2018-04-26 was last modified: by Super Héros L’ Avant-Scène L' Avant-Scène 26 avril 2018 15:00 L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine