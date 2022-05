Papier, CIseaux, Forêt, Oiseaux / Groenland Paradise L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Papier, CIseaux, Forêt, Oiseaux / Groenland Paradise L’ Avant-Scène, 14 février 2020 18:00, Montfort-sur-Meu. Vendredi 14 février 2020, 18h00 Sur place Tout public – Tarif unique 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles fabriquent un conte enchanté joyeusement foutraque. Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop… Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux ! L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 14 février 2020 – 18h00 à 19h30

Détails Heure : 18:00 - 19:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Papier, CIseaux, Forêt, Oiseaux / Groenland Paradise L’ Avant-Scène 2020-02-14 was last modified: by Papier, CIseaux, Forêt, Oiseaux / Groenland Paradise L’ Avant-Scène L' Avant-Scène 14 février 2020 18:00 L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine