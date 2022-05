Mythologies personnelles L’ Avant-Scène, 29 mars 2018 10:30, Montfort-sur-Meu.

Jeudi 29 mars 2018, 10h30, 20h30 Sur place Tarif: de 8 à 12 € billetterie@montfort-sur-meu.fr, 0299090017, http://www.montfort-sur-meu.fr

Cie Les Becs Verseurs

Ariane est une fille d’aujourd’hui. Elle essaie de démêler ses histoires de famille, ses secrets des plus légers aux plus difficiles. C’est parce que dans sa famille, ils sont tous un peu mytho…manes qu’Ariane tire le fil des mythes grecques pour raconter son histoire. Œdipe, Jocaste, Hadès et bien sur Zeus sont conviés à conter l’histoire héroïque.

Et Ariane, elle aussi, cache un secret. Entre humour grinçant et sensibilité à fleur de peau, récits mythologiques et épopée personnelle, nous la suivons dans son chemin pour retrouver la parole. Une interprétation tout à fait personnelle de la mythologie grecque…”

Distribution Auteur / interprète : Myriam Gautier

Accompagnement à l’écriture : Sylvain Cebron de Lisle

Mise en scène : Emma Lloyd

Costume, décor : Mickaël Lecoq

Lumière : David Bourthourault

La compagnie les Becs Verseurs a été accueillie en résidence d’écriture à Lagirafe pendant la saison 2016-2017.

L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

jeudi 29 mars 2018 – 10h30 à 11h30

jeudi 29 mars 2018 – 20h30 à 21h30