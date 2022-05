Marion ROUXIN L’ Avant-Scène, 9 février 2018 20:30, Montfort-sur-Meu.

L’autre

Après 3 ans de tournée et un passage par le spectacle pour enfant, Marion Rouxin nous revient avec un tout nouveau concert.

Un nouveau projet en duo, côte à côte ou dos à dos, faux duel et vrai duo, l’un contre l’autre et courte échelle, 4 mains, 20 doigts, 2 corps à corps, 2 corps à voix, et 2 claviers au bout des ongles, quelques chansons dans la pénombre, quelques chansons dans la lumière qui pourront nous parler d’espoir, et puis d’amour et puis de vent, de pouvoir chanter nuit et jour, de pouvoir rire et puis crier et puis danser et puis aimer jusqu’à la nuit des temps, jusqu’à la nuit tout court…

L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

vendredi 9 février 2018 – 20h30 à 22h30