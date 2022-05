M. Kropps / Gravitation Cie L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

M. Kropps / Gravitation Cie L’ Avant-Scène, 5 mars 2020 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 5 mars 2020, 20h30 Sur place TARIF C- De 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Théâtre « Quand on travaille chez Kropps, on vit chez Kropps ! » Bienvenue à la 18ème réunion participative du projet social révolutionnaire de Mr Kropps. À l’ordre du jour : la question épineuse de l’habitat collectif ! « Il va falloir statuer aujourd’hui sur la taille des appartements : plutôt grands au détriment de l’espace collectif ou plutôt petits afin que l’on puisse continuer à rêver ensemble. » Forcément ça cause, ça s’écharpe, ça débat ! Ça ressemble à une vraie réunion, ça brasse des mots et des idées, le spectateur se pique au jeu et intervient dans ce canevas qui laisse une grande place à l’improvisation. Un passionnant travail de mise à distance humoristique, d’équilibre théâtral et de décalage tout-terrain sur la valeur de ces idées plus que jamais subversives. On rit beaucoup parce que c’est drôle, convivial et intelligent ! L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 5 mars 2020 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

M. Kropps / Gravitation Cie L’ Avant-Scène 2020-03-05 was last modified: by M. Kropps / Gravitation Cie L’ Avant-Scène L' Avant-Scène 5 mars 2020 20:30 L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine