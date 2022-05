LA PRINCESSE AU PETIT POIS L’ Avant-Scène, 6 novembre 2018 20:30, Montfort-sur-Meu.

DÉRIVATION THÉÂTRE

Quel bonheur de découvrir ce remake déjanté et hilarant de La Princesse au petit pois. C’est en cherchant un conte qui nous permettrait d’allier une forme nouvelle et un regard autre sur une histoire classique que nous avons eu un coup de coeur pour cette adaptation qui redonnait vie à de lointains souvenirs…un peu différemment !

Cette pièce est une véritable machine à jouer, fraîche, drôle, complètement décalée et cependant tout y est ! La trame de l’histoire, maintenue, est exposée à coeur ouvert, laissant suinter les angoisses des parents face à leur enfant qui grandit, ou encore le désir hors contrôle d’un prince en quête de princesse.

On suit avec beaucoup d’amour et un large sourire les tentatives maladroites (et généralement ratées) d’un jeune homme qui découvre le monde sans en avoir jamais rien su ; on rit de l’hypocrisie de la Noblesse et des tabous sans fin de parents plus que coincés.

La Princesse au petit pois, dans cette version à la Monty Python, s’adresse à tous, dès six ans, riche d’aventures, de rebondissements et d’humour aux multiples sens ! Tout en n’évitant pas les réflexions sur la peur de l’autre, l’homophobie ou les classes sociales ; l’éducation, la vie, l’amour et la mort !

