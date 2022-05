Festival du Grand Soufflet / Suistamon Sahko L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Festival du Grand Soufflet / Suistamon Sahko L’ Avant-Scène, 4 octobre 2019 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 4 octobre 2019, 20h30 Sur place TARIF C : De 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 1ère partie / école de musique du pays de brocéliande + Clément Bobinet Ils appellent cela de l’Artik Etnotecko Act ! Suistamon Sahko a inventé un Artik folktronica intransigeant avec un goût pour la poésie Populaire, le rap et les mouvements de danse maniaques. La carte du vieux village de Suistamo comme guide, Suistamon Sahko court sur les routes cahoteuses de la Carélie pour vous apporter les rythmes d’accordéon les plus groovy, les samples les plus funky et l’électronique la plus pétillante. Le tout dans un doux mélange de tradition folklorique finlandaise et d’influences hip-hop. L’accordéoniste, Anne-Mari Kivimäki, a été élue artiste Ethnofolk de l’année 2017 en Finlande. C’est vif, plein d’énergie et de bonnes vibrations ! L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 4 octobre 2019 – 20h30 à 23h00

