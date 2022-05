FESTIVAL DU GRAND SOUFFLET 2017 L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

FESTIVAL DU GRAND SOUFFLET 2017 L’ Avant-Scène, 6 octobre 2017 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 6 octobre 2017, 20h30 Sur place OL’SAVANNAH OL’SAVANNAH 1ÈRE PARTIE ASSURÉE PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCÉLIANDE. Le groupe québécois Ol’Savannah a vu le jour à l’hiver 2008, alors que Bartleby J Budde et Speedy Johnson forment un duo roots-blues. À cette époque, ils montent sur les petites scènes pour proposer des mélodies acoustiques piémontaises, tout en puisant leurs inspirations dans l’univers blues, influencés principalement par Mississippi John Hurt et Mississippi Fred McDowell. Fort de trois albums et d’une solide expérience acquise sur scène, le groupe respecte avec finesse ses origines. Il nous transporte dans la Louisiane des années 20, en rendant le tout actuel et captivant. Ol’Savannah sera en show-case à Lagirafe ce vendredi à 18h. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 6 octobre 2017 – 20h30 à 22h30

