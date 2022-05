Festival de Blues L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Festival de Blues L’ Avant-Scène, 16 novembre 2019 20:00, Montfort-sur-Meu. Samedi 16 novembre 2019, 20h00 Sur place TARIF B : de 9 à 15 € 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 DENIS AGENET & NOLAPSTERS DEDE PRIEST & JOHNNY CLARK’S OUTLAWS DELGRES Si on devait définir Denis Agenet & Nolapsters, ce serait un subtile mélange entre swing et New Orleans rock’n’roll. Avec un répertoire puisé chez de fabuleux artistes de Nola The Crescent City, des reprises des années 40 à 60, ainsi qu’une belle part laissée aux compositions de Denis, Denis Agenet & Nolapsters propose une musique définitivement faîte pour la danse, avec toujours cette énergie scénique qui caractérise Nolapsters ! Dede Priest, à la voix imposante, s’est construite un nom international à travers des années d’action. Johnny Clark’s Outlaws est un groupe de 3 hommes des Pays-Bas avec des racines profondément ancrées dans la tradition musicale américaine. Ensemble, ils ont développé un son unique et reconnaissable qui mélange le blues avec des éléments de rock, gospel, folk, soul, country. Leur premier album « Flowers Under The Bridge » sorti en décembre 2017, a reçu des éloges internationaux. Du rêche pour les guitares et du moelleux pour la langue… Delgrès, c’est du blues en créole, du blues flambé au rhum, la Louisiane et la Guadeloupe réunies ! Mais si beaucoup de chansons du groupe Delgrès évoquent la lutte, le combat pour la liberté, pas de ton rageur dans la voix, plutôt de la douceur. Une formule blues créole « made in Louisiane » taillée pour la scène ! L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 16 novembre 2019 – 20h00 à 00h00

