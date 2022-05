Festival de Blues L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Festival de Blues L’ Avant-Scène, 15 novembre 2019 20:00, Montfort-sur-Meu. Vendredi 15 novembre 2019, 20h00 Sur place Tarif B : de 9 à 15€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 SAME PLAYER SHOOT AGAIN /CURTIS SALGADO Le Festival de Blues, organisé en partenariat avec Roazhon Blues, annonce une 12ème édition riche ! Six concerts sont au programme de deux soirées exceptionnelles à l’Avant-scène. Rendez-vous les 15 et 16 novembre 2019. Same Player Shoot Again, c’est l’union de deux univers : celui du blues et du funk. En 2018, Romain Roussoulière et Max Darmon décident de travailler sur l’œuvre musicale de Freddie King, l’une des influences majeures du blues britannique. Ils ont une idée commune : refaire vivre cette fusion si singulière du groove mélangé au lyrisme de l’improvisation. Chanteur, compositeur, harmoniciste reconnu, vainqueur du Blues Music Award 2010 pour Soul Blues Artiste de l’année, Curtis Salgado mêle avec brio le blues, le funk et le RnB en le servant à l’authentique : brut et sincère ! Il a été invité à se produire au San Francisco Blues Festival, Chicago Blues Festival, Beale Street Music Festival de Memphis,Tampa Bay Blues Fest et le Waterfront Blues Festival parmi bien d’autres à travers le monde. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 15 novembre 2019 – 20h00 à 00h00

Détails Heure : 20:00 - 00:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Festival de Blues L’ Avant-Scène 2019-11-15 was last modified: by Festival de Blues L’ Avant-Scène L' Avant-Scène 15 novembre 2019 20:00 L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine