FESTIVAL DE BLUES 2017 L’ Avant-Scène, 18 novembre 2017 19:00, Montfort-sur-Meu. Samedi 18 novembre 2017, 19h00 Sur place Festival de Blues Le festival de Blues fête sa 10ème édition. Depuis le premier concert, 42 groupes se sont succédé sur les planches de l’Avant-scène et des bars partenaires, sans oublier les conférences et expositions qui font, l’espace de quelques jours, de Montfort une belle place du Blues. Que tous les acteurs de cette belle aventure en soient remerciés. Pour cette 10ème édition, John Németh nous fera le plaisir de sa présence. Harmoniciste virtuose, sa musique puise dans la tradition du Blues des années 50 et 60, pour créer un style bien à lui : un harmonica volubile et une belle voix déclamatoire. Pour cette soirée, John Németh sera accompagné par Fred Cuvillier : une voix, une guitare bloody à l’accent texan ou même british ! et du groupe Les Shaggy Dogs – littéralement « les chiens hirsutes » – prêchent un blues décoiffant et festif. Festival organisé en partenariat avec l’association Roazhon Blues. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 18 novembre 2017 – 19h00 à 00h30

Heure : 19:00 - 00:30
L' Avant-Scène
Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT
Montfort-sur-Meu
Ille-et-Vilaine

