FESTIVAL DE BLUES L’ Avant-Scène, 19 novembre 2016 19:00, Montfort-sur-Meu. Samedi 19 novembre 2016, 19h00 Sur place Soirée Blues Festival de Blues Pour cette nouvelle soirée Blues, 3 groupes seront accueillis à l’Avant-scène. Parmi eux : Les Flyin’ Saucers, le combo le plus atypique de la scène hexagonale ! Ils mixent zydeco, rock’n’roll, funk, blues, swamp, soul… pour en faire quelque chose de personnel qui fait mouche à chacune de leurs sorties. Un cocktail musical des plus pimentés ! Les Three Gamberros : leur credo, interpréter les morceaux des grands noms de la country, du folk, du tex-mex ou du conjunto mexicain. Enfin, Miss Nickki vous propulsera sur la planète « Blues » avec un talent vocal impressionnant alliant la puissance du gospel et la douceur de la soul. Un show qui ne pourra vous laisser insensible. Ses influences sont des chanteuses telles Denise LaSalle, Aretha Franklin, Tina Turner, Barbara Carr et des chanteurs originaires de Memphis tels que Johnnie Taylor et Al Green. Sur scène, c’est une onde de choc qui se propage ! Ces trois groupes seront précédés par le groupe gagnant du Tremplin Blues de l’Erdre En partenariat avec Roazhon Blues et le MIF Bar et restauration sur place Samedi 19 novembre 2016 19h / L’Avant-scène / Tarif B/5h L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 19 novembre 2016 – 19h00 à 00h30

