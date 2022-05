Ersatz / Collectif Aïe Aïe Aïe L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ersatz / Collectif Aïe Aïe Aïe L’ Avant-Scène, 12 mars 2020 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 12 mars 2020, 20h30 Sur place TARIF C : de 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 Des casques pour s’immerger dans la réalité virtuelle, un corps « améliorable » grâce à des organes artificiels, un cerveau numérique pour décider à notre place : un futur proche ? » Habile manipulateur de sons et d’objets, grand orfèvre de l’image, le metteur en scène et interprète Julien Mellano est un créateur d’expériences. Dans ce solo sans parole, il incarne un étrange spécimen, mi-homme mi-machine, qui semble subir les conséquences d’une révolution technologique pas tout à fait terminée… Combinant avec ruse, bricolage, effets spéciaux de poche et détournement d’objets, Julien Mellano invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux où l’absurde et le miracle se rencontrent. Ersatz est un mystifiant face-à-face entre l’humain et l’objet. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 12 mars 2020 – 20h30 à 22h00

