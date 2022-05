Cent mètres papillon / Collectif Colette L’ Avant-Scène, 5 décembre 2019 20:30, Montfort-sur-Meu.

Jeudi 5 décembre 2019, 20h30 Sur place TOUT PUBLIC. Tarif C 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh

Saison culturelle 2019-20

« Avant de devenir comédien, j’étais nageur de haut niveau.Je nageais tous les jours, matin et soir. Le week-end aussi. Je m’entrainais dur pour l’objectif de l’année : les championnats de France. Durant ces années, je me suis rendu compte que la compétition me rendait mutique. Elle me faisait douter de moi-même. J’en venais à me demander ce que je faisais là. La peur de l’échec ? La peur du temps ? La perte du sens ? Sur mes épaules, un poids, devenu trop lourd à porter. Alors j’ai changé de club, et un nouvel entraîneur a permis une re-découverte : le chronomètre a disparu, la pression s’est évanouie, de nouvelles sensations ont émergé… »

Cent Mètres Papillon raconte l’histoire de Maxime Taffanel, alias Larie, un adolescent épris de natation. Il nage, suit le courant en quête de sensations, d’intensité et de vertiges. Au rythme de rudes entraînements et de compétitions éprouvantes, il rêve d’être champion.

Son récit témoigne de ses joies et de ses doutes, au fil de l’eau.

L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

jeudi 5 décembre 2019 – 20h30 à 22h30