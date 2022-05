CAPILLICULTURE L’ Avant-Scène, 2 février 2018 20:30, Montfort-sur-Meu.

Vendredi 2 février 2018, 20h30 Sur place

Compagnie de Poche

Quel univers que le monde du cheveu ! On ouvre la porte, on laisse tinter la petite clochette et on entre. On est accueilli par Gustave Fungini. Le cérémonial peut commencer. Car pour Gustave Fungini, on ne peut commencer à coiffer si tout n’est pas préparé comme il se doit.

C’est une aventure la coiffure, le cheveu. Comme tout bon coiffeur qui se respecte Gustave Fungini aime parler de son métier, raconter des anecdotes, philosopher sur la vie mais aussi se confier. On entre donc, on se met à l’aise, on attend patiemment son tour. Tout semble pour le mieux.

Mais Gustave Fungini est un peu clown, un peu fou et…chauve.

Après le concert de poche en mai dernier, la saison culturelle invite Gustave pour un spectacle drôle et dramatique !

