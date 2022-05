Ca Fromet L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ca Fromet L’ Avant-Scène, 14 avril 2018 20:30, Montfort-sur-Meu. Samedi 14 avril 2018, 20h30 Sur place Tarif de 9 à 15 € billetterie@montfort-sur-meu.fr, 0299090017, http://www.montfort-sur-meu.fr Frédéric Fromet Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien, ni personne, et, même s’ils font systématiquement rire et/ou grincer les dents, tous ses textes révèlent un véritable fond. De l’écologie, à la tauromachie, de Daesch, à la Turquie, des bobos à lui-même, Frédéric joue des mots, les tritures pour brosser son actualité… un chansonnier du 21ème siècle accompagné sur scène de François Marnier et de Rémy Chatton qui y font les jolis chœurs en jouant accordéon et contrebasse. Distribution Auteur / interprète : Frédéric Fromet Accordéon : François Marnier Contrebasse : Rémy Chatton La presse en parle « L’un des esprits les plus caustiques de la chanson française. Rien ni personne n’échappe à son écriture aussi peaufinée que décapante où abonde le second degré” Le Monde « Encore un qui n’aura pas ses 70 vierges ! » Le Canard Enchainé ! @franceinter merci à Frédéric Fromet dont je viens d’écouter la chanson (que je lui ai inspirée) ! J’ai vraiment ri à sa grivoiserie ! Bravo – Christine Boutin. Tweet 21 mai 2016 L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 14 avril 2018 – 20h30 à 22h00

