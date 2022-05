Attends, je te parle – Cie Les gens comme tout le monde L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Attends, je te parle – Cie Les gens comme tout le monde L’ Avant-Scène, 11 mai 2017 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 11 mai 2017, 20h30 Sur place Théâtre musical Attends, je te parle – Cie Les gens comme tout le monde Théâtre musical Attends, je suis grande maintenant Attends, c’est mon tour Attends, écoute Attends, je te parle Sur le plateau, une comédienne et un musicien naviguent dans des tranches de vie, et livrent une parole qui se libère …Paroles intimes, paroles données , peu à peu les mots du passé se démêlent pour apaiser le présent… C’est la question de la filiation qui est abordée dans ce récit brut et sensible, où la légèreté l’emporte face à la dureté… Jeudi 11 mai 2017 20h30 / L’Avant-scène / Tarif C / 1h10 L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 11 mai 2017 – 20h30 à 22h30

