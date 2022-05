ANNULÉ // David Lafore / Nicolas Jules L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

ANNULÉ // David Lafore / Nicolas Jules L’ Avant-Scène, 3 avril 2020 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 3 avril 2020, 20h30 Sur place Tarif C – De 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 Le spectacle est annulé dans le but de protéger les personnes les plus fragiles et limiter la propagation du virus Covid-19. Entre le spectacle et le tour de chant, les représentations de David Lafore ne passent pas inaperçues. Doucement décalé, joliment absurde, le nouvel album de l’artiste résonne comme un échappatoire en cette période troublée. Un coup de frais à la pop un peu insipide et sérieuse du marché musical actuel. David Lafore prend des mots tout simples pour en faire de la poésie, avec le charme fou qui caractérise cet artiste élégant et raffiné. Dans un de sordre alphabe tique entretenu, Nicolas Jules chante et joue de la guitare vrombissante. A ses côtés, Roland Bourbon maltraite tambours et métaux. Cle ment Petit est à deux doigts de casser un violoncelle. On e coute, on rit, on tangue, on finirait par les suivre n’importe où ! En 25 ans de carrière, Nicolas Jules a affine ses prestations sce niques, de veloppant dans ses spectacles une atmosphère drôle et conviviale, en communion avec son public. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 3 avril 2020 – 20h30 à 22h30 © MARC GAUTHIER © SÉVERIN PIGNOL

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

