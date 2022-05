ANNULÉ // Accroche-toi si tu peux ! / Cie Les Invendus L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

ANNULÉ // Accroche-toi si tu peux ! / Cie Les Invendus L’ Avant-Scène, 27 mars 2020 20:30, Montfort-sur-Meu. Vendredi 27 mars 2020, 20h30 Sur place TARIF C De 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Chorégraphie Jonglée Le spectacle est annulé dans le but de protéger les personnes les plus fragiles et limiter la propagation du virus Covid-19. Cer­tains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de ve­lours et s’ar­ti­culent tout en sou­plesse. Guillaume Cachera, Nicolas Paumier : deux amis de longue date dont les habitudes s’entremêlent… Un duo qui ne forme qu’un seul corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de mou­ve­ments jon­glés d’où émerge le flux des balles rondes. Passant de la magie à l’humour, de la tendresse au conflit, ces deux compères artistes-jongleurs embarquent le public dans leur voyage poétique. Pour ne rien gâ­cher, la par­ti­tion mu­si­cale mêle sa dé­li­ca­tesse à la grâce des jon­gleurs. Pe­tits et grands sau­ront ap­pré­cier. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine vendredi 27 mars 2020 – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu L' Avant-Scène Adresse Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT Ville Montfort-sur-Meu Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

ANNULÉ // Accroche-toi si tu peux ! / Cie Les Invendus L’ Avant-Scène 2020-03-27 was last modified: by ANNULÉ // Accroche-toi si tu peux ! / Cie Les Invendus L’ Avant-Scène L' Avant-Scène 27 mars 2020 20:30 L' Avant-Scène Montfort-sur-Meu montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine