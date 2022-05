1336 (parole de Fralibs) / Philippe Durand L’ Avant-Scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

1336 (parole de Fralibs) / Philippe Durand L’ Avant-Scène, 21 novembre 2019 20:30, Montfort-sur-Meu. Jeudi 21 novembre 2019, 20h30 Sur place TOUT PUBLIC. Tarif C de 8 à 12€ 02 99 09 00 17, billetterie@montfort-sur-meu.fr, http://www.montfort-sur-meu.bzh Saison culturelle 2019-20 Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. Philippe Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits de cette aventure collective et rend un vibrant hommage au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur emploi et un savoir-faire artisanal. L’ Avant-Scène Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine jeudi 21 novembre 2019 – 20h30 à 22h30

Heure : 20:30 - 22:30
L' Avant-Scène
Boulevard Villebois Mareuil 35160 MONTFORT
Montfort-sur-Meu

