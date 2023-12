Ciné Mômes de Noël – Montfort en Fêtes Montfort-sur-Meu Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ciné Mômes de Noël – Montfort en Fêtes Montfort-sur-Meu, 27 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 15:00:00

fin : 2023-12-27 . Le mercredi 27 décembre à 15h, la médiathèque Lagirafe propose un ciné mômes. Un moment privilégié autour du cinéma pour les jeunes enfants (et leurs parents !) sur le thème de l’hiver et l’ambiance de Noël. Accès libre/ 6 ans et plus. . Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

