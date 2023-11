H.I.C Compagnie Heïdi a Bien Grandi L’AVANT-SCENE, 10 novembre 2023, MONTFORT SUR MEU CEDEX.

H.I.C Compagnie Heïdi a Bien Grandi L’AVANT-SCENE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 15.8 à 15.8 euros.

HIC ! Ce sont des personnages bien trempés, qui nous servent avec humour des chansons de leur cru, de la musique, des tranches de vie gratinées, des amitiés, de la poésie, des verres à pied, des calembours et des cacahuètes. Avec des personnages clownesques et une écriture burlesque, HIC ! est avant tout une comédie tout public qui plonge dans l’univers du bistrot. Les musiques et chansons originales sont portées par 4 voix, un tuba, une clarinette, un accordéon et un comptoir à percussions. Passant de la mélancolie à la fête débridée, prenant le public à témoin, HIC ! est un spectacle intemporel, universel, drôle et émouvant, qui va toucher à l’essence de nos relations humaines, relations vivantes pleines de chaleur, de contacts et d’imperfections… sous un jour toujours positif qui laisse le spectateur joyeux. HIC

L’AVANT-SCENE MONTFORT SUR MEU CEDEX bd Villebois Mareuil Ille-et-Vilaine

