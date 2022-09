LE NOUVEAU SHER Avant-scène Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Quartet féminin de musique klezmer et de chanson yiddish. Le Sher c’est le ciseau du tailleur. Et c’est aussi une danse traditionnelle klezmer. Dans Le nouveau Sher il s’agit de quatre paires de ciseaux léguées en héritage par une Bubbey (une grand mère) qui a bien vécu. Sur scène, quatre jeunes femmes, quatre paires de ciseaux et une malle pleine de tissus.

Dans un dernier hommage et comme elles le font dans la musique, elles vont aller piocher, découper, assembler et ainsi se métamorphoser chacune devant nos yeux.

Cette Bubbey leur a transmis une culture, une langue, une musique. Et nos quatre musiciennes, les pieds plantés dans le présent, s’emparent avec brio de la tradition pour y raconter leurs combats d’aujourd’hui. Dans le cadre du festival Le Grand Soufflet. Première partie : Musique klezmer par les élèves de l’École de Musique du Pays de Brocéliande. Avant-scène boulevard villebois mareuil 35160 montfort sur meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine samedi 8 octobre – 20h30 à 22h00 © RICHARD VOLANTE

Heure : 20:30 - 22:00
Age minimum 7 Age maximum 99

