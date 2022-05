FESTIVAL DU GRAND SOUFFLET Avant-scène, 7 octobre 2016 20:30, Montfort-sur-Meu.

Musique Argentine

Rudi Flores et Olivier Manoury

La culture argentine s’invite une fois de plus à Montfort-sur-Meu, avec la nouvelle édition du Festival du Grand Soufflet ! Cette année, on ne pouvait rêver plus bel alliage entre Rudi Flores et Olivier Manoury, interprètes passionnés du vaste répertoire du tango classique et des rythmes argentins qu’ils servent et réinventent inlassablement.

Rudi Flores est l’un des plus importants représentants de la tradition du tango par la guitare. Natif de Corrientes, à la frontière du Paraguay, il incarne la tradition du « Chamamé » propre à sa terre d’origine. Olivier Manoury, bandonéoniste originaire de Tulle, joue du tango classique et contemporain depuis la fin des années 70. Transportés par la guitare virevoltante de Rudi, ces deux-là s’entendent à faire chavirer les milongas !

1ère partie par les élèves de l’Ecole de musique du Pays de Brocéliande mis en musique par Jérôme Leborgne

20h30 – L'Avant-scène

Avant-scène boulevard villebois mareuil 35160 montfort sur meu 35160 Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

