Animation Sénior – Cinéma « L’abbé Pierre » Montfort-sur-Meu, lundi 18 mars 2024.

Animation Sénior – Cinéma « L’abbé Pierre » Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 14:30:00

fin : 2024-03-18

Le 18 février à 14h30 à Montfort-sur-Meu.

Un film français avec Benjamin Lavernnhe et Emmanuelle Bercot.

Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu mille vies et a mené mille combats. Il a marqué l’Histoire sous le nom qu’il s’était choisi l’Abbé Pierre.

3€ sur inscription avant le 8 mars dans la limite des places disponibles.

.

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne



L’événement Animation Sénior – Cinéma « L’abbé Pierre » Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2024-01-17 par OT – Lac de Trémelin