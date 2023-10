Les P’tits Curieux aux mares moussues montfort-l’amaury Montfort-l’Amaury, 17 juin 2023, Montfort-l'Amaury.

Samedi 17 juin 2023 à 14h30 : Les P’tits Curieux aux mares moussues

Entre le Pré au Prince et la mare Ronde, nous parcourrons la forêt au sud de Montfort-l’Amaury pour découvrir le chêne Baudet, âgé de plus de 550 ans, un des arbres remarquables de cette forêt. Nous longerons les pentes, au-dessus du ruisseau des Brûlins, territoire accueillant pour ces grands mustélidés que sont les blaireaux. Ce sera l’occasion également d’observer les papillons et les libellules au-dessus de la mare Baudet ou de repérer les couleuvres helvétiques qui se dorent au soleil.

Durée : 3h – Boucle de 5,5 km Public : familles (enfants + 6 ans)

Sortie nature proposée par le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse et donc subventionnée.

Activité organisée par Solen – Guide Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-p-tits-curieux-aux-mares-moussues

2023-06-17T16:30:00+02:00 – 2023-06-17T19:30:00+02:00

