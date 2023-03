‘Les Gargouilles’ Inspiration et fabrication artisanale éthiques où l’on aime à sublimer objets & matériaux du quotidien ! A découvrir !! Montfort l’Amaury, 27 mars 2023, Montfort-l'Amaury.

‘Les Gargouilles’ Inspiration et fabrication artisanale éthiques où l’on aime à sublimer objets & matériaux du quotidien ! A découvrir !! 27 mars – 2 avril Montfort l’Amaury

Une fabrication artisanale locale où l’upcycling et la seconde main sont de mise

Une bonne adresse à retenir !!!

A 2 pas de la magnifique Eglise Saint-Pierre de Montfort l’Amaury dont vous pourrez admirer les superbes et nombreuses gargouilles récemment restaurées, l’Atelier Boutique ‘Les Gargouilles’ vous présente ses créations éco responsables. Vous pourrez y découvrir un univers foisonnant à la fois poétique et authentique.

Ici, pas de produits du bout du monde ! Ce qui existe déjà est réutilisé, transformé et sert de base à de nombreuses créations originales. Le bon goût et la finition soignée transforment ainsi le moindre morceau de papier, carton, bocal, tissu etc … en objet déco, accessoires de caractère. Chaque pièce est unique et porte les belles valeurs du « Fait main » et du « Fabriqué en France ». L’échange pour des fabrications sur mesure valorise par ailleurs la proximité avec le client et place l’humain au coeur de mon activité.

Entre un père Menuisier Ebéniste et une mère Modéliste, le creuset familial m’a éveillée au plaisir du travail manuel et m’a forgée à différents savoir-faire qui me permettent de réaliser nombre de créations éclectiques et opportunistes en fonction des éléments à disposition. La contrainte de partir d’un objet, d’un matériau particulier et de se confronter à la matière stimule la créativité et c’est ce qui me passionne au quotidien ! En outre, une création en inspire une autre et mène ainsi à se remettre sans cesse en question et à explorer de nouveaux chemins. Zéro routine !

J’ai hâte de vous faire partager ce qui m’anime depuis toujours et que j’ai à coeur de mettre en oeuvre dans le ravissant village historique de Montfort l’Amaury.

Au plaisir de vous accueillir très bientôt !

Frédérique

