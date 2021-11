Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Montfort en fêtes – Fête foraine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Montfort-sur-Meu Vous aimez les sensations fortes ? Vous allez être servis ! Cette année, la fête foraine est

présente du 27/11 au 05/12. Un moment idéal et privilégié avant les fêtes de Noël… Place de l’église

Place des douves

Place de la cohue Plus d’ouverture pour plus de sensations fortes !

• Sam. 27 nov. / 14h-23h.

• Dim. 28 nov. / 14h-20h.

• Mer. 1er déc. / 14h-20h.

• Sam. 4 déc. / 14h-23h.

• Dim. 5 déc. / 14h-20h.

