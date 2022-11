Montfort en fête – Balade à poney Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Montfort en fête – Balade à poney Montfort-sur-Meu, 26 novembre 2022, Montfort-sur-Meu. Montfort en fête – Balade à poney

Etang de La Cane Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

2022-11-26 – 2022-11-26 Montfort-sur-Meu

Ille-et-Vilaine Le 26 et 30 décembre , de 14h-17h30 à l’Étang de la Cane.

Proposées par vos commerçants de l’APCAM et les « Sabots Bretons » Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Etang de La Cane Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine Ville Montfort-sur-Meu lieuville Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

Montfort en fête – Balade à poney Montfort-sur-Meu 2022-11-26 was last modified: by Montfort en fête – Balade à poney Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 26 novembre 2022 Etang de La Cane Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine